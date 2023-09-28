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MUSTAFA BURAK YALÇIN

Önceki dönem MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Avukat ve Arabulucu Erkan Kabakcı, Türk Hukuk Enstitüsü Çorum Şube Başkanı olarak atandı.

1977 YILINDA KURULDU

1977 yılında MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in talimatları ve desteği ile kurulan Türk Hukuk Enstitüsü teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda önceki dönem MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Genç Avukatlar Meclisi Başkanlığı görevinde bulunan Avukat ve Arabulucu Erkan Kabakcı, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Av. Cemil Yavuz Aksu tarafından Çorum Şube Başkanlığına kurucu başkan olarak atandı.

Türk Hukuk Enstitüsü hakkında bilgi veren Kabakcı enstitünün HSK üyeleri, yüksek yargı organları, avukatlar, akademisyenler gibi üyelerden oluştuğunu söyledi.

‘ENSTİTÜ, TÜRK ADALET ANLAYIŞINA UYGUN BİR SİSTEM KURULMASI İÇİN KATKIDA BULUNMAYI HER ZAMAN ŞİAR EDİNDİ’

Enstitünün Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Kabakcı, “1977 yılında özel izinle alınan Bakanlar Kurulu kararı ile adında “Türk” ifadesinin bulunmasına müsaade edilmiş olması da önemlidir. Türk Hukuk Enstitüsü tarafından bugüne kadar çok sayıda HSK üyeleri, Akademisyenler, Baro Başkanları, Avukatlar, Noterler, Mülki İdare Amirleri ve Bürokratlar devletine ve milletine hizmet etmek üzere yetiştirildi. Hali hazırda Anadolu'nun birçok Baro Başkanı’da enstitü kökenlidir. Türk Hukuk Enstitüsü Türk adalet anlayışına uygun bir sistem kurulması için katkıda bulunmayı her zaman şiar edindiği belirtilmektedir” dedi.

Kabakcı, Çorum’da teşkilatlanma çalışmasını tamamladıktan sonra çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Kabakcı, yetki belgesini aldıktan sonra enstitü tarafından Ankara’da düzenlenen 2023 Adli Yıl açılış programına da katıldı.