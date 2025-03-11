Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli sol beki Erkan Kaş pazar günü Gençlerbirliği karşısında belki de en çok zorlandığı maçlardan birini oynadı.

Tecrübeli futbolcu rakibin bu sezonki hücumdaki en etkili ismi Amilton ile doksan dakika boyunca çok zorlu bir mücadele verdi.

Metehan Mimaroğlu ile birlikte dönüşümlü olarak oynayan Amilton doksan dakika boyunca kırmızı siyahlı takıma oldukça sıkıntılı anlar yaşattılar.

Erkan Kaş bu zorlu rakipleri önünde ortaya koyduğu mücadele ve başarılı performansı ile büyük beğeni topladı.