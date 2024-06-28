Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Halk TV'de katıldığı canlı yayın programında Suriyeli mülteciler konusunda açıklamalarda bulundu. Erbakan, Türkiye'nin 10 senedir mültecilere en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, "Artık gönderilmeleri en hayırlı olanıdır. Esad'la görüşüp Suriyelileri gönderelim." dedi.

Fatih Erbakan konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'10 SENEDEN BERİ EV SAHİPLİĞİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YERİNE GETİRDİK, KARDEŞLİK, İNSANLIK VAZİFEMİZİ YAPTIK'

Artık biz 10 seneden beri milyarlarca dolar harcayarak ev sahipliğimizi en güzel şekilde yerine getirdik. Onlara kardeşlik, insanlık vazifemizi yaptık.

'BÜLBÜLÜ ALTIN KAFESE KOYMUŞSUN YİNE DE VATANIM DEMİŞ'

Ve hatta şunu söyledik meşhur atasözü, "Bülbülü altın kafese koymuşsun yine de vatanım demiş" Bu saatten sonra artık onların ülkelerine dönmeleri kendileri için de, bizim için de daha faydalıdır.

'ARTIK GÖNDERİLMELERİ EN HAYIRLI OLANIDIR'

Tabii ki bugünden yarına hepsini doldurup gönderelim değil ama belli bir süreçte onların artık gönderilmesi hem kendileri için hem de bizim için en hayırlı olanıdır.

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