Çorum 'da bir kişi, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde'de aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belirtilen adrese gittiklerinde bacağından bıçaklanmış halde Veysel Y. ile karşılaştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, tedavisinin ardından polise verdiği ifadesinde, eşi H.Y. ile tartıştıklarını, tartışmanın uzamaması için evden ayrıldığını, tekrar eve dönerken kim olduklarını bilmediği 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını söyledi. Veysel Y, eşi H.Y'nin azmettirdiği kişiler tarafından bıçaklandığını iddia etti.