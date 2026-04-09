CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Belediye Meclisi toplantısında geçtiğimiz günlerde Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkartılan eski Göğüs Hastanesi arazisinin belediye tarafından satın alınarak Halk Kütüphanesi yapılmasını teklif etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise teklife sıcak bakarak, “Kütüphane teklifi hiç fena değil. Bunu da takip edelim. Keşke böyle bir takas işlemi gerçekleşebilse. Ve oraya kütüphane açabilsek. Bundan da mutluluk duyarız” dedi.

Çorum Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Evciyeni Kışla köyü yakınlarına yapılması planlanan taş ocağı, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinin arazinin satılma kararı, Belediyede geoteknik uzmanı bulunmaması durumunu ve tütünle mücadelede yapılan denetimlere değindi.

Sözlerine Evciyeni Kışla köyü civarında Çorum'un su kaynaklarından Yeni Hayat Barajı'nın da içinde bulunduğu alana taş ocağı yapılması konusuna değinerek başlayan Tuncay Yılmaz, “Bu alanın yine Bakanlık eliyle maden arama sahası olarak işaretlenip ihaleye çıkma hususu var. Basında oldukça yer buldu. Şimdi takdir edersiniz ki; bu belediye meclis toplantı salonunda ve basında belediye eliyle de defalarca Çorum'un nasıl bir susuz stres çektiği, nasıl bir su sıkıntısı yaşadığı, gelecek yıllarda Çorum'un susuzlukla karşı karşıya kaldığını Sayın Başkan Fen İşleri, Su İşleri Müdürlükleri de defalarca anlatmışlardır. Su tasarrufuna çağırmışlardır.

Gerçekten de çok kurak geçen bir yazın arkasından şehir susuz kalmamıştır. Hal bu kadar vahimken, Çorum Belediyesinin fikri ve düşüncesi ya da Çorum halkının fikri düşüncesi ya da Çorumluların burada yaşadığı sıkıntılara bakmaksızın bakanlık bir karar veriyor. Yeni Hayat gibi Çorum'un su damarlarından bir tanesinin içinde olduğu o geniş coğrafyayı memlekette başka taşocağı yapılacak yer yokmuş gibi maden sahası ve maden aramaları için burayı ihaleye açma girişimi oldu. Şimdi ihale yapıldı. Alan oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Çünkü henüz daha Bakanlık sitelerinde yayınlanmadı. Şimdi buradan tüm Çorum'a, belediyemize de çağrımızdır. Ha şunu da söyleyeyim. Belediyenin bu bölgede, maden arama çalışması yapılmaması doğrultusunda dilekçeler verdiğini, en azından yazışma olarak Çorumluların hakkını ve hukukunu korumaya çalıştığı gayretini biliyoruz. Şimdi burada siyaset üstü bir şey yapmamız gerekiyor. Merkezde yaşayan 300 bin yurttaş merkezin dışında 185 tane köyümüz var merkeze bağlı. Bu köylere de Çorum Belediyesi su ulaştırmaya çalışıyor. Ama sizin en önemli su kaynaklarınızdan bir tanesi hükümet eliyle maden sahası yapılmak isteniyor. Buna ciddi bir direniş göstermesi gerekir bu şehrin. Bu halkın, belediyenin, iktidarının, muhalefetinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çorum haklarını savunduğunu iddia eden milletvekilleri de Çorum'da hiçbir yurttaşın gelecekte susuz kalmaması için bu alanın maden arama sahasından çıkartılması için bir emek vermek zorundayız. Bu tarihi sorumluluktur” dedi.

ESKİ GÖĞÜS HASTANESİ ARAZİSİ SATIŞ KARARINA TEPKİ

Sözlerine Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkartılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi arazisi konusuna değinerek devam eden Yılmaz, “1950'li yıllardan beri Bahabey Caddesi üzerinde bulunan çok uzunca yıllar Çorum halkına Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermiş alanın bir gecede şartlı bağış şartlarının ortadan kaldırılıp sağlık alandan çıkartılarak hiç kimsenin haberi olmadan, ihale yöntemiyle satılacağı haberiyle uyanıyoruz. Çorum'un önüne gelen aileleri 1945'li yıllardan sonra bu alan yani öz mülklerinden cebinden yani dedesinden, ebesinden, babasından kalan malı demiş ki: "Gel devletim, bu bölgede bir hastane ihtiyacı var. Biz malımızdan feragat ediyoruz. Size bağışlıyoruz. Ama bura hastane yapılsın." Devletimizden Allah razı olsun. O tarihte o günkü imkanlarla, olanaklarla güzel çamların içinde ki muhtemelen o zaman şehri bu kadar geniş ve bu kadar nüfus kalabalık değildi. Çok güzel bir hastane yaptı. Tabii yıllar içerisinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi o geçmiş dönemdeki özelliğini yitirdi. Yine iktidar eliyle önce diş hastanesi getirildi. Vatandaş hizmet verdi. Şimdi çok güzel bir sağlık merkezi yapıldı. Yine hizmet etmeye devam ediyor. Ama hemen arkasındaki kısım satışa çıktı. Sayın başkan, o alan depremlerde deprem bölgesi toplanma alanı olarak işaretlenmiş bir alan. O alan bu karar çıkmadan önce Karadeniz Bölgesi'nde tek yanık tanı ve tedavi merkezi olarak işaretlenmiş. Ödeneği Merkezi Bütçeden ayrılmış. Yapılsaydı belki de bütün Karadeniz'de sadece şehrimize nasip olacak ayrı bir yanık tanı ve tedavi merkezi yapılacaktı. Şimdi buradan Sayın Belediye Başkanım ve Sayın Belediye yetkilileri size bir çağrımız var belediye meclis grubu olarak; Eğer iktidarınızın çok paraya ihtiyacı varsa hani Çimento Fabrikası arazisini aldık, Buyurun, iktidarınıza belediye ile para gönderelim. Takas trampa yöntemiyle Çorumlu vatandaşın Çorumluya bağışladığı alan yine Çorum'da kalsın. Betona teslim etmeyelim. Apartmanlara teslim etmeyelim. O yeşil güzel dokuyu mahvetmeyelim. Gelin elbirliği ile alsın Çorum Belediyesi milyon milyon. İşte bugün bir haber okuyun. 209 milyon arsa satıyor. E gönderelim 209 milyona oraya alalım. Mesela güzel bir halk kütüphanesi yapalım mesela. O bölgede yok. Çoluğumuz, çocuğumuz, üniversite eğitimi alan gençlerimiz, lise çağındaki çocuklarımız buyurun bir halk kütüphanesi, bahçesi olan ağaçların içinde belediye ile işletilecek böyle güzel bir öneride bulunalım size. Burayı şimdi şunu diyebilirsiniz. AK Parti'nin milletvekilleri çıktılar. Efendim biz bu konuyu takip edeceğiz. Belki satılmaz. Ya satış kararı alırken senin vekiline sormayan şehirdeki iktidar yani senin vekilinin lafıyla da muhtemelen bundan vazgeçmez. Muhtemelen satar. Satacaksa da belediye olarak biz alalım sayın başkanım. İnsanların atalarından, babalarından, dedelerinden gelen malı nasıl Çorumlu yurttaşın hizmetine sunulduysa buyurun elinizi taşın altına koyun. Çorum Belediyesi bu malı tekrar oradan alsın. Ora yine Çorumlunun kullanabileceği alan olarak Çorum halkına tahsis edilsin. İlerleyen günlerde yine buranın satışı ile alakalı Biz meclis grubu olarak bir takım açıklamalar daha yapacağız ama ilk önerimiz budur” ifadelerini kullandı.

İnşaat mühendisleri ve müteahhitlerin yaşadıkları geoteknik elemanı sıkıntısına da değinen Yılmaz, konu hakkında şunları dile getirdi:

“Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinden bir madde geçirmiştik. Çorum Belediyesi demişti ki; kendi bünyemizde bir geoteknik elemanı barındırmak istiyoruz. Meclisten de oy birliğiyle bu madde geçmişti. Şimdi geldiğimiz noktada şehirde müellifler, müteahhitler inşaat mühendisleri tarafından çok büyük bir sıkıntı var.

Geoteknik uzmanı almak yerine bir de duyduk ki Çorum Belediyesi geoteknik analizleri için İstanbul'da müşavir bir firmayla yıl sonuna kadar anlaşma yapmış. Çorum Belediyesi geoteknikçi bulamamış kendi bünyesinde. Şimdi ruhsat sürelerinin uzamasından, incelemelerin geç yapılmasından İstanbul'a gitti geldilerden çok büyük sıkıntılar var. Hatta 7-8 ayları bulan inşaat ruhsatlarının çıkma süreleri var.

Eee bu ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Bizden bu yetki aldıysanız neden biz bünyemize geoteknik bilimi ile ilgilenen kişileri istihdam etmiyoruz? Efendim bu İstanbul'daki müşavir firmayla nasıl bir anlaşma yapıldı yıl sonuna kadar? İncelemeler neticesinde ödenen tutarlar inşaat mühendislerinden, mimarlardan, müteahhitlerden mi alınıyor? Çorum Belediyesi kendi cebinden mi ödüyor? Ödenecek bütçenin maliyeti nedir?

Neden kendi bünyemize bu insanları çalıştırmıyoruz?”

Tütün denetimleri nedeniyle zor durumda kalan esnafların mağduriyetini dile getiren Yılmaz, “Bir sigara yasağı konusu var bütün şehirde. Özellikle yeme içme sektörü durma noktasına geldi. Karar doğru mudur? Doğrudur. Tütünle mücadele, bağımlılıkla mücadele edilmeli midir? Edilmelidir. Ancak hepimiz şehir dışına gidiyoruz. Ankara'sı, İstanbul'u, komşu illeri. Yani bu şehri denetleyenler neredeyse Azrail esnafa dükkan kapattıracak. Bu kadar sıkı denetimin olduğu, bu kadar yoğun denetimin olduğu herhâlde 81 il içinde bir tane Çorum vardır. Ekonomik kriz, dünya konjonktürü, yoğun enflasyon, bir de bu baskı gıda içme sektörünü şehirde bitirme noktasına gelmiştir. Sadece bununla mı kalıyor? Hayır efendim. Bu arada da Çorum Belediyesi'nin gölgelik yönetmeliğine muhalefetten önden çekmeler, yandan çekmeler, birçok işletme doğru mu yapıyor? Yani kanuna uymuyorsa tabii yapılmıyor olmalıdır. Mesela kafeteryaların bir metresiyle uğraşan Çorum Belediyesi şehrin tek beş yıldızlı otelinin Çorum Belediyesinin parklarına ait kaç dönüm arazisini kaç yıldır kullanıyor? Açıp baktınız mı? Herhangi bir işlem yaptınız mı? Bahçe duvarları nereden örülmüş? Parkın devamı olan yaklaşık 2,5 dönümlük alan bu şehrin 5 yıldızlı otelinde kullanılıp neden bir işlem yapılmıyor?” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, taş ocağı konusunda ne olması gerektiğini hem Bakanlık düzeyinde hem de DSİ düzeyinde resmi yollarla sürdürdüklerini belirterek, konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi arazisi konusunun ise AK Parti-MHP ve milletvekilleri tarafından takip edildiğini dile getirerek, “İnşallah yanlış bir karar olmayacağını umuyoruz. Kütüphane teklifi de hiç fena değil. Bunu da takip edelim. Keşke böyle bir takas işlemi gerçekleşebilse. Ve oraya kütüphane açabilsek. Bundan da mutluluk duyarız” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ise geoteknik uzmanı istihdamı ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, “Ancak bir pürüz var. Bu pürüz giderilene kadar hem hizmette aksama olmasın hem de profesyonel bir firmadan destek alarak belediyemizin teknik altyapısını hazır hale getirmek için hizmet alımı yoluna gittik. Bu sorundan kaynaklı olarak ruhsatların 7-8 ay gecikmesi söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ise bir otelin belediyeye ait araziyi kullanması konusunda yaptığı açıklamada sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını belirterek, “Otelin ön tarafında kamuya girinti var gibi gözükse de aslında arka tarafta da bizim otel alanına bırakmamız gereken kamu mülkiyetinde alan var. Burada uygulama ile çözülebilecek bir alan. Komşu parsellerde mahkemelik bir durum var. Bunların bitmesi ile ada olarak bir çalışma yapacağız” dedi.