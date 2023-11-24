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Ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son günler. Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.

2023 yılı ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin 2. taksitini ödemek için son günler.

Motorlu Taşıtlar Verigisi, otomobil sahiplerinden senede bir kere ve iki taksit şeklinde alınıyordu. 6 Şubat depremi sonrası yaraların sarılması için ek MTV ödemesi alınmasına karar verildi.

EK MTV VE EMLAK VERGILERININ 2. TAKSIT ÖDEMELERI IÇIN SON GÜN 30 KASIM

Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.

DEPREMZEDELER EK VERGIDEN MUAF

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin araçları ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutuldu.

Ödemeler vergi daireleri, mobil uygulamalar ve bankalardan yapılabiliyor

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve mobil uygulamalarından yapılabilecek. Banka şubeleri, PTT ve İnternet bankacılığı yoluyla da ödenebilecek.