Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, Bolu-Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yaptığı açıklamada, facianın gerçek sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Yangının meydana geldiği otele ruhsat veren ve denetim görevini yerine getirmeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, sorumlu kamu görevlilerinin derhal istifa etmesi ve yargı önüne çıkarılması gerektiğini kaydeden Özünel, “Kapitalizmin doymak bilmeyen kâr hırsı nedeniyle maliyetli görülen tedbirler alınmıyor, insan hayatı hiçe sayılıyor” dedi.

AKP iktidarının 2012 yılında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te yaptığı değişiklikle itfaiyenin denetim yetkisinin kaldırılmasının da bu facianın en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Özünel, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin özel şirketlere emanet edilmesinin ve kamu görevlilerinin hukuki sorumluluktan kaçırılmasının yeni faciaların önünü açtığını bildirdi.

EMEP Çorum İl Başkanı Özünel, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“İnsan hayatını her türlü maliyetin üstünde tutan bir ruhsatlandırma ve denetim sistemi hayata geçirilmelidir. Cezasızlık uygulamaları son bulmalı, caydırıcı ve etkili denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır. Soma, Ermenek, Torunlar, Büyükcoşkunlar, Beşiktaş, Amasra, Balıkesir, Hendek ve şimdi Bolu Kartalkaya, hep aynı nakarat. Katliamlar, ölümler, alınmayan tedbirler, yapılmayan denetimler, cezasızlık hukuku, gelmeyen adalet, suçlanan işçiler. Evet, kapitalizmin kuralları böyle işliyor ve onların iktidarı, bakanları her cinayette sadece açıklama yapıyorlar. Bu kabul edilemez.

Bu köhnemiş ve çürümüş düzenin bizi katletmesine, sömürmesine, halkları birbirine düşmanlaştırmasına izin vermeyelim.”

Özünel, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.