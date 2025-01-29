Çorum’da Gayrimenkul Danışmanlığı yapan Müjgan Yürüyen, konut kredilerinin yüksek seviyesi ve piyasa dinamiklerini değerlendiren bir açıklama yaptı.

Son dönemde konut kredisi faiz oranlarının %2,80-%3,20 seviyelerinde olmasının, gayrimenkul piyasasında önemli bir durgunluğa yol açtığını belirten Yürüyen, “Bu yüksek oranlar, borçlanarak ev almak isteyen vatandaşların ödeme kabiliyetlerini ciddi şekilde zorluyor. Gelir gider dengesi hesaplandığında, pek çok kişi kredi kullanarak konut sahibi olmanın şu an için imkânsız olduğuna kanaat getiriyor. Bu durum, piyasanın hem alıcı hem de satıcı tarafında dikkat çekici bir dengesizlik yaratıyor.” dedi.

MÜTEAHHİTLER FİYATLARI ARTIRAMIYOR

Konut piyasasının üretici tarafında yer alan müteahhitlerin yüksek faiz oranlarının talebi azaltması sebebiyle fiyat artışından kaçındığını vurgulayan Yürüyen, “Normal şartlarda artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı olması beklenirken, mevcut piyasa koşulları müteahhitleri temkinli davranmaya zorluyor. Zira fiyatların yükselmesi, talebin tamamen kaybolması anlamına gelebilir. Bu nedenle birçok firma, fiyatlarını ya sabit tutmakta ya da satışları hızlandırabilmek adına indirim kampanyaları düzenlemektedir.” diye konuştu.

TALEBİN AZALMASI FİYATLARDA İSTİKRARI SAĞLIYOR

Konut talebinin düşük seyretmesinin piyasanın doğal bir şekilde durulmasına neden olduğunu aktaran Yürüyen,” Bir yandan, yeni projelere olan yatırım iştahı azalırken diğer yandan mevcut stokların satışında yaşanan zorluklar, piyasanın fiyat dengesini korumasına veya yer yer fiyat düşüşlerine yol açabiliyor. Tüketiciler açısından bakıldığında, bu durum aslında önemli bir fırsat penceresi sunuyor.” şeklinde konuştu.

Yürüyen, ‘Peki şu anda ev almak mantıklı mı?’ sorusuna ise şöyle cevap verdi:

PEKİ ŞU ANDA EV ALMAK MANTIKLI MI?

Bu piyasa koşulları, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için iki farklı tabloyu aynı anda sunuyor:

1. Yüksek Faiz Riski: Kredi kullanarak ev almak isteyenler için faiz yükü oldukça caydırıcı. Aylık ödeme miktarlarının gelir düzeyini aşması, pek çok kişinin bu süreçte bekleme kararı almasına neden oluyor.

2. Fiyat Avantajı: Diğer taraftan, konut fiyatlarının artmaması veya yer yer düşmesi, nakit birikimi olanlar veya daha düşük kredi oranlarıyla ödeme yapabilecek durumdaki kişiler için büyük bir avantaj yaratıyor. Bugün, talebin düşük olması nedeniyle ödeme seçeneklerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da konut almak isteyenler için uzun vadede karlı bir yatırım fırsatı sunuyor.”

PİYASA NE ZAMAN HAREKETLENİR?

Faiz oranlarının yeniden düşmesinin konut talebinde gözle görülür bir artışa neden olacağını vurgulayan Yürüyen, şöyle devam etti:

“Ancak bu artış, beraberinde konut fiyatlarında hızlı bir yükseliş getirebilir. Dolayısıyla, mevcut piyasa koşullarında düşük talep ve sabit fiyat dengesi, alıcılar için önemli bir avantaj sunmaktadır.

Sonuç Olarak

Bugün, konut kredisi kullanmadan, peşin ödeme ya da düşük faiz oranlı farklı finansman modelleriyle ev sahibi olma imkanı bulanlar için oldukça ideal bir dönem.

Mova City Gayrimenkul olarak tavsiyemiz, bu süreci fırsata çevirmek isteyenlerin piyasayı yakından takip etmeleridir. Hem fiyat avantajlarından hem de müteahhitlerin sunduğu kampanyalardan yararlanmak için harekete geçmek, uzun vadeli kazanç elde etmenin anahtarı olabilir.

Unutmayalım ki gayrimenkul yatırımı, doğru zamanda ve doğru koşullarda yapıldığında her zaman kazandırır. Şu an, bu doğru zamanı yakalayabilmek için dikkatle değerlendirilecek bir dönemden geçiyoruz.”