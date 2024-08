Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu klasman sınav sonuçlarını açıkladı.

İlimizden katılan on hakemden ikisi klasman dışı kalırken sekiz isim yerlerini korudu. İki gözlemcimizde klasmandaki yerlerinde kaldılar.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Voleybol Lisesi’nde yapılan yazılı sınava katalın ilimizvoleybol hakemlerinden Hüseyin Kamber ve Hasan Olgun önümüzdeki sezonda da B klasmanda görev yapmaya devam edecekler. C Klasman hakemi olarak görev yapan Ali Osman Kaya, Ayşegül İnce, Burak Karaca, Can Acar, Hasan Öztürk ve Ömer Karabıdak önümezdeki sezonda bu klasmanda görev almaya devam edecekler. Geçen yıl C klasmanda görev yapan Emel Şimşek ve Eyüp Burak Cerit ise klasman dışı kalan iki hakemimiz oldu.

Son üç sezondur B Klasman gözlemcisi olarak görev yapan Mahmut Uysal ve Turgut Yıldırım bu sezonda aynı klasmanda görev yapacaklar.

Klasmanda görev yapmaya hak kazanan hakem ve gözlemciler bu ay sonunda yapılacak senirere katılarak eğitimden geçecekler.