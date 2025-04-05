Trendyol 1. Lig 32. haftasında Manisa FK, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.



Maçtan dakikalar

41. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası çizgisinde topla buluşan Diallo önündeki boşluğu iyi değerlendirerek sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

44. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, Ensar ile ikili mücadelesinde düşüp kalktıktan sonra kaleci Alperen'i de yanıltarak topu boş kaleye gönderdi. 1-1

52. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ramirez'in sert şutunda kaleci Metin Uçar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine kadar kadar giden Ezeh'in vuruşunda, kaleci Alperen ayağıyla uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

74. dakikada Uğur'un pasına hareketlenerek ceza sahası içine giren Ezeh'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Alperen'in solundan ağlara gitti. 1-2

90+3. dakikada orta sahadan aldığı topla Manisa FK ceza sahasına kadar ilerleyen Camara'nın şutunda kaleci Alperen, meşin yuvarlağı kurtardı.

Editör: İhlas Haber Ajansı