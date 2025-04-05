Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin 26. hafta maçında yarın Keçiören Belediye Bağlumspor deplasmanında ligdeki çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Ligde 11 hafta süren galibiyet hasretine ligin 25. hafta maçında sahasında grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çubukspor’u 1-0 yenerek alan Mimar Sinanspor bu galibiyetin verdiği moralle Keçiören belediye Bağlumspor maçının hazırlıklarına bayram sonrasında başladı.

Ligde kalarak baraj maçı yapmayı önceki maçta aldığı galibiyet ile garantileyen Mimar Sinamspor ligin kalan haftalarına çok daha rahat çıkacak.

Yarın saat 15’de Keçiören Aktepe stad’ında oynanacak maçta Mimar Sinanspor ligdeki çıkışını sürdürmek için Bağlumspor önünde puan yada puanlar almak için mücadele edecek. Teknik Direktör Hüseyin Eğer, Çubuk galibiyetinin verdiği moral ve mental olarak da rahatlamanın ardından kalan maçlara baraj maçına hazırlık ve gençlerimizin maç tecrübesini artırmaya yönelik olarak yapacaklarını söyledi.

Ligin ilk yarısında yendikleri rakiplerinden deplasmandan da puan yada puanlarla dönmek istediklerini belirten Eğer bunun içinde gereken mücadeleyi sahada vereceklerini belirterek sakatlığı devam eden Batuhan Demirel ile cezalı Emirhan İşçi dışında eksik bulunmadığını söyledi.

Hakem İstanbul’dan

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’un ligin 26. hafta maçında pazar günü deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı maçı İstanbul’dan Hüseyin Hakan Bodur yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 15’de Keçiören Aktepe Stad’ında oynanacak Bağlumspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçın yardımcı hakemleri de İstanbul’dan Mustafa Ağır ve Zehra Öz. Maçın dördüncü hakemi ise Burhan Demirtaş.

Maçta gözlemci olarak ise Deniz Sekban görev yapacak.