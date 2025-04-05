Bu akşam Çorum FK ile karşılaşacak olan Esenler Erokspor dün sabah yaptığı antrenmanın ardından Çorum’a hareket etti.

Erokspor takımı dün sabah saatlerinde kendi tesislerinde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yaptığı antrenmanda Çorum FK maçının oyun taktiğini çalıştı.

Teknik Direktör Osman Özköylü taktik çalışma sırasında bu akşam oynayacakları maçtaki oyun sistemlerini ve kırmızı siyahlı takımın artılarını ve eksilerini futbolculara anlatarak sahada uygulamalı bir çalışma yaptırdı.

Bu taktik çalışma ile Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Esenler Erokspor öğlen saatlerinde Çorum’a hareket etti.

Erokspor takımı dün akşam saatlerinde geldiği Çorum’da otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.