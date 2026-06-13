Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Fuat Kavukçu vefat etti.

Çorum İmam Hatip Lisesi’nin hem öğrencisi hem de öğretmenlerinden olan Faut Kavukçu, perdeci Suat Kavukçu'nun ağabeyi idi.

Merhumun cenazesi 14 Haziran 2026 Pazar günü Bursa uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FUAT KAVUKÇU KİMDİR?

Fuat Kavukçu 1943 yılında Çorum'da doğdu.

İlköğrenimini Çorum Merkez İnkılâp İlkokulu'nda, Orta öğrenimini Çorum İmam-Hatip Lisesi'nde yaptı.1966'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi.1966 yılından itibaren Çorum, Gerede, Düzce ve Bursa imam-hatip liselerinde meslek dersleri öğretmenliği ve müdürlük yaptı.1981 yılında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'ne atandı. 15.10.2003 tarihinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli oldu.