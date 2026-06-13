Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Görüşmeye, Büyükelçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın makam odasında futbol oynadığı anlar damga vurdu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre; Büyükelçi Wijnands, ziyaret kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi. Görüşmede Çorum’un tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekonomik potansiyeli ile belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çorum; turizmi, gastronomisi, ekonomisi, sanayisi ve spordaki başarılarıyla adeta Süper Lig’de yer alan bir şehirdir. Gastronomi alanındaki zengin mirasımızı da uluslararası platformlarda tanıtarak dünya sahnesine taşıyoruz. Sayın Büyükelçi Joep Wijnands’ı şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk.” dedi.

Wijnands, şehrin sahip olduğu tarihi miras ve gelişim sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin yerel düzeyde geliştirilmesinin önemine değinen Wijnands, Çorum’un kültürel değerlerinden övgüyle söz etti.

Ziyaretin en renkli anları ise makam odasında yaşandı. Büyükelçi Joep Wijnands, Başkan Aşgın’a futbol topu hediye etti. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Aşgın ve Büyükelçi Wijnands, makam odasında futbol oynadı.

Yapılan paslaşmalar sırasında ziyaretin adeta Dünya Kupası’nın açılış maçı havasında geçtiği esprili bir dille ifade edilirken, samimi atmosferde gerçekleşen kısa paslaşma ziyaretin en unutulmaz anlarından biri oldu. Büyükelçi Wijnands ayrıca Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkışını tebrik etti.

Ziyaret sırasında karşılıklı hediye takdimi de gerçekleştirilirken, program çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.