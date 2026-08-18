Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, Gürcistan’da düzenlenen Uluslararası Açık Wushu Şampiyonası’nda madalya kazanan Ayşe Sevda Yanaşma’yı altın hediye ederek ödüllendirdi.

Gürcistan’da düzenlenen Uluslararası Açık Wushu Şampiyonası’nda mücadele eden genç sporcu Ayşe Sevda Yanaşma, kazandığı madalyayla Türkiye’ye döndü. Başarısıyla Mimarsinan Mahallesi’nin gururu olan Yanaşma, mahalle muhtarı Arif Çınar tarafından ödüllendirildi.

ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, genç sporcunun elde ettiği başarıyı takdir etmek amacıyla kendisine altın hediye etti. Ayşe Sevda Yanaşma’yı tebrik eden Çınar, genç sporcunun başarılarının mahalle adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz yıl Balkan Turnuvası’nda birincilik elde eden Ayşe Sevda Yanaşma’nın aynı zamanda Türkiye şampiyonalarında da birincilikleri bulunuyor. Genç sporcu, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle kariyerindeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

“MAHALLEMİZ ADINA GURUR VERİCİ”

Muhtar Arif Çınar, Ayşe Sevda Yanaşma’nın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemizden böyle başarılı bir sporcunun çıkmasından büyük gurur duyuyorum. Ayşe Sevda kızımızı bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyor, kendisine nice şampiyonluklar ve başarılar diliyorum.” dedi.

Çınar, genç sporcunun bundan sonraki müsabakalarda da başarılı sonuçlar elde etmesi temennisinde bulundu