Ahlatcı Çorum cumartesi günü Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana Geraldo, Ozan Sol ve Ahmethan Köse dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ile devam etti. Daha sonra kısa süreli çabukluk hareketleri yaptıran Teknik Heyet daha sonra oyunsal formatta taktik çalışma yaptırdı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın taktiksel çalışmadan daha çok görsel çalışmalara ağırlık verdiği gözlendi.

Pendikspor maçının oyun taktiğinin bilgilerini futbolculara görsel olarak veren Teknik Direktör Şanlı’nın çalışmalar boyunca uyarılarını bu yönde sürdürdüğü öğrenildi.

Çorum FK Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.