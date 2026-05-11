Gardenya, yine bir ilke imza atarak Avrupa'daki yatırımcılarıyla Almanya Gladbeck'te buluştu. Bölgeden Avrupa'ya açılan bu özel lansman, yüksek katılımı ve gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti.

Seçkin davetli kitlesinin yer aldığı gecede oluşan güçlü atmosfer, Corner Point projesine duyulan güveni net şekilde ortaya koydu.

Çorum Şehir Stadyumu, Şehir Hastanesi ve Otobüs Terminali'nin kesişim noktasında konumlanan proje, Çorum'da ilk kez sunulan özgün mimari yaklaşımı ve yüksek yatırım değeriyle Avrupa'daki yatırımcıların dikkatini çekti ve gördüğü yoğun ilgi beklentilerin ötesine geçti.

Ayrıca bu buluşma Çorumun değerlerini ve gelişimini yurtdışında tanıtma yolunda atılmış güçlü bir adım olarak öne çıktı.

Gecenin açılış konuşmasını Gardenya kurucusu Mimar Abdullah Şentürk gerçekleştirirken, projenin detayları Proje Tasarım Direktörü İçmimar Sevil Şentürk tarafından aktarıldı.

Sunumda CornerPoint'in özgün dili, konum avantajı ve yaşam kurgusu dikkatle takip edildi.

Almanya'da gerçekleşen bu buluşma, yalnızca bir proje tanıtım lansmanı olmanın ötesinde; Gardenya'nın uluslararası vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak dikkatleri üzerine çekti.