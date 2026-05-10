Betimar Araştırma Şirketi’nin Türkiye genelinde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği seçim anketinde AK Parti yüzde 34,6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 28,6 ile ikinci sırada kaldı.

Nisan ayında yapılan ankette katılımcılara, “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsız seçmenlerin orantılı şekilde dağıtıldığı araştırmada, DEM Parti yüzde 8,8 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 7,7 ile dördüncü oldu.

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AK Parti yüzde 34,6

CHP yüzde 28,6

DEM Parti yüzde 8,8

MHP yüzde 7,7,

İYİ Parti yüzde 5,6,

Anahtar Parti yüzde 4,2,

Zafer Partisi yüzde 3,4,

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,3

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,4

Saadet Partisi yüzde 1,2

Diğer partiler yüzde 1,2