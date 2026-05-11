Çorum’un İskilip İlçesinden Çorumlu hekim Özgün Ömer Asiller geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İskilip Meydan Mahallesi'nden Efendiağa’nın torunu, Bayat İleği Köyü nüfusuna kayıtlı, bir dönem İskilip'te de görev yapan Hacı Ömer Asiller’in torunu ve Yaşar Asiller’in oğlu Dr. Özgün Ömer Asiller geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etti.

Genç doktorun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İskilip'te kılınacak cenaze namazından sonra Mutaflar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.