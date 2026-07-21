38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında, şehir merkezinde trafik akışına yönelik geçici düzenleme yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında 21-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 20.00-24.00 saatleri arasında Gazi Caddesi'nin Saat Kulesi ile Valilik arasındaki bölümünün araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu saatlerde halk otobüslerinin alternatif güzergâhları kullanarak hizmet vermeye devam edeceği belirtilirken, sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Ayrıca, ulaşımda aksama yaşanmaması için vatandaşların alternatif güzergâhları tercih etmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.