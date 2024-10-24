Çorum FK beş kategoride mücadele ettiği Gelişim Liglerinde geçtiğimiz yıllarda başarılı olduğu U 17 ve U 19’da bu sezon yokları oynuyor.

Kırmızı Siyahlı takım geçen sezonlarda başarısız olduğu U 14, U 15 ve U 16 kategorilerinde ise beklentilerin ötesinde bir başarı göstererek üst sıralıra zorluyor.

Son yıllarda alt yaş gruplarında yapılan çalışmalar ve açılan futbol okulu ile alt yapısına yeni isimler kazandıran Çorum FK bunun karşılığınıda küçük yaş gruplarında olmaya başladı.

U 14 ve U 15 Gelişim Liglerinde üçüncü maçlar sonunda ikişer galibiyet alarak üst sıralarda yer aldılar.

U 14 liginde ilk iki maçını kazanan Çorum FK kendisi gibi ilk iki maçından üç puanla ayrılan Gençlerbirliği deplasmanında rakibine 2-0 mağlup olarak ilk kez kaybetti ve 6 puanlı dört takımdan birisi olarak beşinci sıraya geriledi.

Çorum FK U 14 takımı pazar günü dördüncü maçında sahasında Kastamonuspor’u konuk edecek.

U 15’de de Gençlerbirliği üç maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız devam eden tek takım oldu.

Çorum FK ise ilk iki maçını kazanarak çıktığı Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini alarak beş altı puanla takım arasında altıncı sırada yer aldı. U 15 takımıda dördüncü hafta maçında pazar günü evinde Kastamonuspor ile karşılaşacak.

U 16 takımı ilk hafta evinde son dakika golü ile Konyaspor’a yenildikten sonra önceki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek başladığı çıkışını üçüncü maçta yine deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 4-2 yenerek sürdürdü ve grupta lider Konyaspor’un ardından ikinci sırada yer aldı.

U 16 takımı ise pazar günü saat 15’de sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.