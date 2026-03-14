Gelişim Liginde Arca Çorum FK yarın U 14 ve U 15 kategorilerinde en yakın rakibi konumundaki Düzcespor ile Devane sahasında karşı karşıya gelecek.

U 14’de liderliği ve final grubunu garantileyen kırmızı siyahlı takım U 15’de Düzcespor karşısında kritik maçta mutlak galibiyet arayacak.

Yarın saat 11’de Devane sahasındaki ilk maçta Çorum FK ve Düzcespor u 14 takımları karşılaşacak. Bu kategoride Çorum FK 19 maçta namağlup ve bitime bir hafta kala en yakın rakibi Düzcespor’un 9 puan önünde bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takım bu maçı da kazanarak yoluna namağlup devam etmek istiyor.

Konuk Düzcespor ise bu maçtan alacağı puan veya puanlarla ilk iki içinde sezonu tamamlamak amaçında.

Bu zorlu maçta Mehmet Tuğluk düdük çalacak yardımcılıklarını ise Kevser Karaca ve Recep Talha Arslaner yapacak.

Bu maçın ardından ise Çorum FK ve Düzcespor U 15 kadroları mücadele edecek.

Bu kategoride Düzcespor takımıen yakın rakibinin yedi puan önünde ve final grubunu garantiledi.

İkinci sırada bulunan Çorum FK ise ikinci olarak play-off bileti almak için sahadan mutlak puan yada puanlarla ayrılmak zorunda.

Çorum FK adına kritik bu maçta Serhat Doğan düdük çalacak yardımcılıklarıı ise Mevlüt Dişçeken ve Muhammed Emin Çamlı yapacak.

Kırmızı Siyahlı takımın Gelişim Ligi U 16 ve U 17 kategorilerinde Ankara Demirspor ile oynayacakları maçlar ise pazartesi gününe ertelendi.