Çorum’un İskilip İlçesine bağlı Aşağı Şeyhler köyünde sabah erken saatlerde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, İskilip ilçesine bağlı köyde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler rüzgârın da etkisiyle bitişikte bulunan bir başka eve sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.