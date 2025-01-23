Çorum Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Agah Özküçükgöz, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Çorum Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Tunahan Yılmaz ve Uğurcan Kılıç ile birlikte TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret eden Agah Özküçükgöz, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan, Başkan Yardımcıları Sinan Çakır ile Ozan Gazel’in de hazır bulunduğu ziyarette, Agah Özküçükgöz, Çetin Başaranhıncal’a tablo hediye etti.

Çetin Başaranhıncal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Agah Özküçükgöz ve beraberindeki heyete teşekkür etti. (Haber Merkezi)