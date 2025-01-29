Çorum FK’da Geraldo’nun yeniden MR’ı çekilecek.
Önceki hafta oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Geraldo bir hafta dinlendi.
Tecrübeli futbolcu önceki gün takımdan ayrı olarak bireysel kontrol antrenmanı son bölümünde yeniden ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı.
Geraldo dün akşam saatlerinde yeniden MR çektirdi.
Bu MR sonucuna göre tecrübeli futbolcunun cuma akşamı oynanacak Ümraniyespor maçında forma giyip giymeyeceği belli olacak.
Editör: Halil Öztürk