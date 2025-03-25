Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hakkındaki mesajları büyük tepki çekti.

BİR KULLANICININ PAYLAŞIMINI FIRSAT BİLDİ

Bir sosyal medya kullanıcısının "Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?" paylaşımını fırsat bilen Melih Gökçek, bu paylaşımı alıntılayarak Dilek İmamoğlu hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.

APAR TOPAR SİLDİ

Gökçek paylaşımında "Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır" ifadelerini kullanırken gelen tepkiler üzerine mesajını apar topar sildi.

GÖKÇEK'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Melih Gökçek, daha sonra Dilek İmamoğlu ve oğlunun Saraçhane'de halka kalp işareti yaptığı fotoğrafın paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar" diye yazdı.