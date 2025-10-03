Evinin terasındaki pencereden düşen Güllü sahne adıyla tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, olayla ilgili her türlü iddia derinlemesine araştırılıyor.

Tut'un evinde kurulu yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirledi.

Görüntülerin detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı aktarıldı.

DOSYA CİNAYET BÜROYA DEVREDİLDİ

İncelemeler sürerken olaya ilişkin şüpheli durumlar tespit edilmesi nedeniyle söz konusu dosyanın cinayet büroya devredildiği ortaya çıktı.

Olaya ilişkin belirlenen şüpheler ise şu şekilde sıralandı:

-Güllü’nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması

-Yakınlarının olayın basit bir düşme olduğuna dair şüpheleri

-Canlandırmada ortaya çıkan, “roman havası oynarken düştü” iddiasının fiziksel olarak imkânsız olması

-Yatak ve komodin arasındaki dar alanda Güllü’nün çekilmiş olabileceği ihtimali

-Sanatçının sağlık sorunları ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oyun oynama ihtimalinin bulunmaması.

"ANNEM 'KALKIN OYNAYALIM' DİYOR"

Diğer yandan Güllü'nün çocuklarını ifadeleri de kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi.

Ablasının telefonda çığlık attığını anlatan Gülter, "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim." ifadesini kullandı.

Yoldayken annesi Tut'un evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirten Gülter, şunları kaydetti:

Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir.