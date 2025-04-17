Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Güreş Eğitim Merkezi inşaatını gezdi.

Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu, Serbest güreş milli takım antrenörü Levent Kaleli, Çorum Belediyespor güreş antrenörü Sinan Mumcu ve ASKİspor Güreş Sorumlusu hemşehrimiz Abdullah Çakmar ile birlikte yapımında sona gelinen Güreş Eğitim Merkezi inşatını gezen Taha Akgül yapımcı firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat eğitim Merkezinin Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma olduğunu ve Çorum ve Türk güreşine yeni şampiyonlar çıkaracağına inandığını söyledi. Yağbat inşaatın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Taha Akgül ise modern güreş eğitim merkezinin Çorum ve Türk güreşine büyük hizmetler vereceğine inandığını belirterek emek ve katkı veren herkese teşekkür etti.