İzmir'de bir güzellik salonu sahibinin, "kar payı" vaadiyle müşterilerden ve çevredeki esnaftan para toplayarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Salona gelen müşteriler kapının kapalı ve içerinin boş olduğunu görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Yaklaşık 5 yıldır Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde güzellik salonu işleten E.Ö., iddiaya göre bir süre önce sosyal medya hesaplarından piyasa fiyatlarının çok altında kampanyalar düzenleyerek dikkat çekti. Uygun fiyatlı hizmet vaadiyle çok sayıda yeni müşteri kazanan E.Ö., zamanla bazı müşterilerine "kar payı" veya "salona yeni müşteri getirme karşılığında altın verme" vaadinde bulundu.

Bu tekliflere inanan kişiler, arkadaşlarını ve yakınlarını da salona yönlendirmeye başladı. Kısa sürede yüzlerce kişilik bir müşteri kitlesine ulaşan E.Ö., yeni bir şube açacağını söyleyerek sosyal medya üzerinden tadilat görüntüleri paylaştı. Ancak iddialara göre, yeni dükkanı bahane eden E.Ö. önce mevcut iş yerindeki cihazları çıkardı, ardından tabelaları sökerek ortadan kayboldu. Olay günü ise herkese aynı saatte randevu verildiği ortaya çıktı. Randevu saatinde salona gelen müşteriler kapının kapalı ve içerinin boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. Şaşkınlığa uğrayan çok sayıda vatandaş, daha sonra polis merkezine giderek E.Ö. hakkında şikayetçi oldu.



"Ortaklık teklif etti"

Yaklaşık 5 bin TL dolandırıldığını belirten Serden Yasa (44), "Lazer seansına birkaç kere geldim. İş yerinde tadilat olduğunu öğrenince, ‘3 Kasım'dan itibaren açığız' dediler. Ben de dün gelemediğim için bugün geldim. Ancak geldiğimde gördüğüm manzara ortada; kısacası dolandırıldık. Bize 2 müşteri getirene, 3 müşteri getirene çeyrek, yarım veya gram altın verileceğini söylemişti. Ben bunlara katılmadım ama yeni yerini ‘çok güzel olacak, buradaki aletleri de oraya taşıyacağız, yenilenecek' diyerek tanıttı. Kısacası, hepimiz dolandırıldık. Bir dönem kanser tedavisi gördüğünü, sonra hastalığının tekrar nüksettiğini söyleyip, ‘Bunu da sizlerin desteğiyle yeneceğim.' dedi. Ama belki de hata bizdeydi; bu kadar düşük rakamlara nasıl kandık, bilmiyorum. Sonuç tam bir hüsran oldu. Bana ortak aradığını, istersem ortak olabileceğimi de söyledi. Bunu birçok kişiye teklif ettiği belli, çünkü sosyal medyada bu konuda çok paylaşım yaptı. Neyse ki herkes bu hataya düşmemiş, ama düşenler de var. Ancak yüzlerce mağdur olduğu çok açık. Seanslara geldiğimizde kapıda sürekli insanlar olurdu. Bazen yarım saat beklediğimiz oluyordu. Yani bu durum sadece birkaç kişiyle sınırlı değil; çok sayıda insan mağdur. Belki hala haberi olmayan birçok kişi bile var" dedi.



"Yeni dükkanın tadilat görüntülerinin internetten indirildiği söyleniyor"

Epilasyon işlemi için ücret ödediğini ve bunu arkadaşlarına da tavsiye ettiğini aktaran Nurullah Yok (42), "Ancak bugün geldiğimde salonun kapalı olduğunu gördüm. Çevreden ve sosyal medyadan duyduğuma göre, salon sahipleri ortadan kaybolmuş. Ben yıllardır buraya geliyorum. Bir arkadaşım, güzellik salonuna telefonla ulaşamadığını söyleyince, ben de bizzat gelip durumu görmek istedim. Fakat kepenkler kapalıydı. Görünüşe göre, insanları dolandırıp kaçmışlar. Daha önce ‘Arkadaşını getirene altın kampanyası' ve ‘3 işlem 1000 TL' gibi kampanyalar yapmışlardı. Ben de bu paketi satın almıştım, ancak hiçbir işlem yapılmadı. Salonun yeni bir dükkana taşınacağını, orada 3 Kasım'da hizmete başlanacağını söylemişlerdi. Hatta yeni dükkanın fotoğraflarını paylaşıp tadilat görüntülerini paylaşmışlardı. Ancak bugün geldiğimde hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Sosyal medyada paylaşılan o tadilat görüntülerinin internetten indirildiği söyleniyor. Daha önce mesajlaşma uygulaması üzerinden ‘Başlıyoruz, her şey hazır, ekip hazır' şeklinde paylaşımlar yapmışlardı, fakat gerçekte hiçbir faaliyet yok" diye konuştu.



Sosyal medya hesaplarını kapatmış

Dolandırılma söylentileri üzerine güzellik salonuna geldiğini vurgulayan Pınar Araz (35), "Ben buraya yıllardır geliyorum ve her zaman memnun kaldım. Eşime, akrabalarıma, arkadaşlarıma sürekli memnun olduğumu söylüyordum. Ailem, akrabalarım ve arkadaşlarım da buraya gelmeye başladı. Yeni paketler çıkınca biz de uygun fiyatlı olduğu ve memnun kaldığımız bir yer olduğu için tereddüt etmeden aldık. Bugün saat 12'de randevumuz vardı. Ancak dün dolandırıldığımızı öğrendik. Herkes kapının önünde toplandı. Böyle bir şey beklemiyorduk. Paketlerimizi aldık ama kullanamadık. Bize, ‘Son gün, gece saat 1'e kadar süreniz var,' denmişti. Gece 1'den sonra ise sosyal medya hesabını kapatmış ve hiçbir şekilde ulaşılamaz hale gelmiş. Sürekli mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşımlar yapıyordu. Ayrıca ‘Ne kadar çok kişi getirirseniz, isimlerini not alıyoruz; sonunda size çeyrek ya da gram altın verilecek,' gibi bir sistem kurmuşlardı. Ancak biz bu amaçla değil, sadece indirimli, temiz ve işini iyi yapan bir yere geldiğimiz için eşimizi dostumuzu getirdik. Sonuçta biz de mağdur olduk. Eşimi de güzel bir yer diye getirdim ama gördüğünüz gibi herkes dolandırılmış durumda" dedi.