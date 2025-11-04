Çorum Belediyesinin 2026 yılı bütçesi 7 milyar 980 milyon lira olarak belirlendi. Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı dün yapıldı. Toplantıda 2026 yılı performans programı ile 2026 yılı bütçesi görüşüldü.

2026 yılı performans programı ile bütçesi hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, meclis üyelerine bilgi verdi.

2026 yılı gider bütçesinin 7 milyar 980 milyon lira, gelir bütçesinin 7 milyar 380 milyon lira, finansman bütçesinin ise 600 milyon lira olduğunu kaydeden Lemzi Çöplü, “Gelirlerin 206 milyon 552 bin lirası vergi gelirleri, 1 milyar 902 milyon 690 bin lirası teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 430 milyon 600 bin lirası bağış, yardımlar ve özel gelirler, 3 milyar 940 milyon 680 bin lirası diğer gelirler, 900 milyon 110 bin lirası sermaye gelirlerinden oluştu. Gider bütçesinde ise 3 milyar 487 milyon 501 bin lirayı mal ve hizmet alımına ayırdık. Gider bütçesinde personel giderleri 603 milyon 643 bin lira, SGK Devlet primi giderleri 58 milyon 307 lira, faiz giderleri 79 milyon 306 bin lira,

cari transferler 293 milyon 287 lira, sermaye giderleri 2 milyar 552 milyon 956 bin lira, sermaye transferleri 505 milyon lira, yedek ödenekler ise 400 milyon lira olarak belirlendi” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün yaptığı sunumun ardından 2026 yılı performans programı oy çokluğu ile kabul edilirken 2026 yılı bütçe ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Belediyenin 2026 yılı bütçesi 7 Kasım Cuma günü saat 14.30’da yapılacak meclis toplantısında müzakere edilecek.