Adana’da kadın çiftçi, kendisinden haraç isteyen mafya yüzünden ekim yapamadığını, haraç vermediği için avukatıyla birlikte araçla giderken silahlı saldırıya uğradığını, defalarca da darp edildiğini öne sürdü.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde ailesinden kalan tarlalarda çiftçilik yapan 68 yaşındaki Pelin Atıl, tarlasına ekim yapmaya gidince kimliği belirlenemeyen kişilerin tehdidine uğradı. İddiaya göre, kadını tehdit eden şahıslar, ekim yaptırmadığı gibi Atıl'ı öldürmeye teşebbüs etti. 10 Ekim 2023 tarihinde Pelin Atıl, avukatı Selahattin Karataş ile otomobilde seyir halindeyken şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 25 Kasım 2023 tarihinde ise tarlada traktörde Pelin Atıl’ın oğlu ile bulunan avukat Karataş tekrardan silahlı saldırıya uğradı. Farklı tarihlerde Pelin Atıl, şüpheli şahıslar tarafından 2 kere darp edildi.

Jandarmaya şikayetçi olmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını söyleyen Pelin Atıl, bu duruma isyan etti.



“Bunlardan nasıl kurtulacağım bilemiyorum”

Tarlayı ekmek için geldiği sırada kendi tarlasına giremediğini belirten Atıl, "Arazi mafyası beni tarlama almadı. Ben giriyorum, onlar da aynı zaman giriyor. 'Buraya giremezsin. Ekimi yakarız, seni buraya sokmayacağız' diye tehdit ediyorlar. Bir kere avukatımla olduğum sırada aracımızı kurşunladılar. Oğlum traktördeyken kurşunladılar. Bu insanlar köye gittiğim zaman ısrarla beni takip ediyorlar. Nereye gidiyorum ne yapıyorum diye. Arabayla peşime takılıyorlar. Bunlardan nasıl kurtulacağım bilemiyorum. Çok üzgünüm. Benim gibi herkese bunu yapmışlar. Şu anda ben direniyorum" dedi.



“Adaletin gelmesini istiyorum, bunlardan kurtulamıyorum”

Darp raporu aldığını söyleyen Atıl, "Oradaki bütün köylüler tarlamıza çökmeye çalıştıklarını söylüyor. İki kere darp edildim, darp raporu aldım. Sonuçta bu insanlara adaletin gelmesini istiyorum. 30 tane dava dosyam var, 2 tanesine dava açıldı yine bunlardan kurtulamıyorum" dedi.



“İki defa silahlı saldırıya uğradım”

Pelin Atıl’ın hem müvekkili hem de aile dostu olduğunu dile getiren avukat Selahattin Karataş ise, "Kendisinin Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bin 500 dönüme yakın tarlası vardır. İlk kurşunlanma olayında benim kullandığım araç ve yanımda müvekkilim Pelin Atıl vardı. İkinci kurşunlamada ise müvekkilimin oğlu ile ben aynı traktördeydim. Her iki olayda da ikişer üçer el ateş edildi. Bu olayların asıl sebebi öldürmeye tam teşebbüs olması. Müvekkilimin ziraat yapmasına engel olmaktır" sözlerine yer verdi.