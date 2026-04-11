S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 2026 yılı Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da Kooperatif Başkanı Hasan Eker ve yönetimi güven tazeledi.

ÇESOB Derviş Günday Konferans Salonu’nda düzenlenen Mali Genel Kurul toplantısına ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar, Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gür, kooperatif yönetici ve personelleri ile çok sayıda kooperatif üyesi esnaf katıldı.

Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in yaptığı Genel Kurul’da katip üye olarak ise Yusuf Aktaş ve Sait Karaduman görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin 2025 yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, kendisine ve yönetimine güvenoyu veren tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.