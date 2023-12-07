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Çorum’da hayırsever işadamı bir okulun tadilat ve bakımının yanı sıra okula yeni kantin kazandırarak takdir topladı.

Çorum ve Ankara’da Proje Danışmanlık hizmeti veren Akil Kurumsal şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Başdenetçi Yarday Gül, 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dış cephesini yeniledi ve okula yeni kantin kazandırdı.

Eğitim sevdalısı bir iş adamı olarak eğitime katkı vermek amacıyla firma olarak böyle bir karar aldıklarını belirten Yarday Gül, ayrıca eski hastanenin taşınmasından dolayı öğrencilerin kantin ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini ve bu konuda da birşeyler yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Okul kantinin yapımının geçtiğimiz günlerde tamamlandığını ve öğrencilerin hizmetine açıldığını belirten Yarday Gül; “Öğrencilerimizin kantin açılmasından dolayı yaşadığı mutluluk bizleri de mutlu etti. Çocuklarımızın eğitimine verdiğimiz katkıdan dolayı hem mutlu hem de gururluyuz. Eğitime katkı vermeye devam edeceğiz. Okulun tadilatı için bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Müdür yardımcılarımıza, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bekir Özdemir’e ve okul idareci öğretmen ile öğrencilerine teşekkür ederim.” dedi

KODEK’TEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Okul kantinin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de okula verdiği desteklerden dolayı Yarday Gül ve ekibine teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Kantinin açılış kurdelesini öğrenciler keserken, okula verdiği desteklerden dolayı Akil Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı Başdenetçi Yarday Gül’e teşekkür etmeyi ihmal etmediler.