Yüksek faiz ve kısıtlamalar, hem taşıt hem de konutta kredileri durma noktasına getirdi.

Taşıt kredilerinde stok, yılın başına göre yüzde 6 oranında azalış kaydetti.



Yükselen faizler ve kısıtlamalar taşıt ve konut kredisini durma noktasına getirdi. BDDK verilerine göre konut kredileri sektörde yılsonuna göre sadece yüzde 1,3 artarken, kamuda yüzde 5 geriledi. Taşıt kredileri ise yüzde 5,8 azalırken sektör genelinde en yüksek düşüş yine kamu bankalarında.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre; Merkez Bankası ve yeni ekonomi yönetimiyle birlikte değişen enfl asyonla mücadele politikaları yüksek faizler, krediler üzerinde makroihtiyati önlemler getirdi. Politikaların sonucunda tüm kredi türlerinde faizler yükseldi.



Son dönemde oldukça yüksek seyreden taşıt ve konut kredi faizi sonrasında bankacılık sektöründe kredi kullandırımı durma noktasına geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre 19 Nisan itibariyle konut kredileri sektörde yılsonuna göre sadece yüzde 1,3 artarken, konut kredilerinin en büyük kullandırıcısı olan kamu mevduat bankalarında yüzde 5 geriledi.



Taşıt kredileri ise tüm sektörde yılsonuna göre yüzde 3,6 düştü, kamu mevduat bankalarındaki kayıp yüzde 11,9 ile başı çekti. 19 Nisan haftasında konut kredi faizi 0.84 puan artışla yüzde 44,94 olurken, taşıt kredi faizi ise 1 haftada 33.27 puan geriledi yüzde 23,76'ya indi. Bu düşüş talebe yansımadı.



Merkez Bankası’nın politika faizinde hazirandan bu yana 41.5 puanlık artış yaptı ve yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıkardı. Bu artırımlar tüm kredi faizlerinde yükseliş getirdi. Aynı zamanda Merkez Bankası makroihtiyati önlemler kapsamında taşıt kredilerinde bankalara yüzde 2 büyüme sınırı getirildi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da geçen ay elektrikli araçlara yönelik kredi limit ve vadelerine yeni sınırlar getirdi, yüksek fiyatlı araçlar için kullanılan kredilerin vadesi kısaldı. Ancak ne Merkez Bankası'nın ne de BDDK'nın konut kredilerine ilişkin bir düzenlemesi ise bulunmuyor. Konut kredi faizi geçen yıl sonunda 3.44 puan artışla yüzde 44,94 seviyesinde iken taşıt kredisi faizi ise geçen yıl sonuna göre 9.55 puanlık düşüşle yüzde 23,76 seviyesinde bulunuyor.



Toplam taşıt kredilerinin yüzde 16,95'ini oluşturan yabancı özel bankaların taşıt kredilerinde yılsonuna göre daralması da yüzde 7,06 seviyesinde bulunuyor. Taşıt kredisinde faiz 19 Nisan haftasında tam 33.27 puan düşüşle yüzde 23,76’ya geriledi.



Sektör kaynakları düşüşün nedeninin 800 bin liraya kadar sıfır faizli Togg kredisi kullandırımı olduğunu bu kredinin bile çok az verildiğini vurguladı.