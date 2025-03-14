İstanbul’da tekstil işi ile uğraşan hemşehrimiz Mesut Karadereli, Çorum İl Müftülüğüne bağlı Hayrettin Karaman Kız, Hayrettin Karaman Erkek, Hıdırlık Erkek ve Lalezar Kız Kur’an Kursu öğrencilerine 254 adet mont hediye etti.

Kuran kursu yönetici ve öğreticileri, öğrencilerine mont gönderen hayır sahibi Mesut Karadereli’ye ve bu güzel hayra vesile olan Nurettin Özen’e teşekkür ettiler.

Nurettin Özen, öğrencilik yıllarında Çorum Vakıflar Yurdunda kalan hemşehrimiz hayırsever Mesut Karadereli’nin, imkansızlıklar içinde Vakıflar yurdunda kaldığı günleri unutmamış olacak ki kendisi de imkanı olunca yurtlarda, Kur’an kurslarında okuyan öğrencilere yardım ettiğini belirterek, bu güzel hayır işlerine devam etmesinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Özen, hayırsever Mesut Karadereli’ye teşekkür ederek, maddi durumu yerinde olan vatandaşları da mübarek Ramazan ayında hayır yapmaya ve hayır işlerinde çalışmaya davet etti.

Çorum İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında okuyan öğrencilere, Mesut Karadereli tarafından, bir ay önce 120, bu Ramazan ayında da 254 olmak toplam 374 adet gönderilen montlar, Çorum İl Müftü Yardımcıları Yasin Baykal, Yıldız Üveyik, Şube Müdürleri H. Osman Turan, Huzeyfe Çağlar ile Nurettin Özen, Şef Hüsamettin Erduran, Hayrettin Karaman Erkek Kur’an Kursu Yöneticisi Musa Kılıç ve kurs öğreticileri tarafından dağıtıldı.