Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi’nde dekanlık görevine Prof. Dr. Metin Çenesiz getirildi.

Gerçekleştirilen devir teslim törenine OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer katıldı.

Törende, fakültenin akademik çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görevi devreden Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, görev süresi boyunca yürütülen çalışmalara katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür ederek, görevi devralan Prof. Dr. Metin Çenesiz’e başarılar diledi.

Yeni Dekan Prof. Dr. Metin Çenesiz ise fakültenin eğitim, araştırma ve uygulama alanlarındaki gelişimini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade ederek, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

Tören, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.