ABD'de yaşayan ve henüz 10 yaşında olan Cassidy Crowley, bilim ve mühendislik fuarında katılımcılardan beklenen “bir soruna çözüm bulma” fikrini ebeveynlerinden ilham alarak geliştirdi. Küçük kız kardeşinin metal bir kaşıkla yemek yerken yaralanabileceğini düşünen Cassidy, daha yumuşak ve güvenli bir alternatif bulmak için kolları sıvadı.

Metal kaşıkların sert yapısının özellikle bebekler ve küçük çocuklar için tehlikeli olabileceğini fark eden Cassidy, silikon malzemeyi denemeye karar verdi. Silikon kaşıklar yumuşak, esnek ve rengarenk tasarımlarıyla bebeklerin ilgisini çekiyor, hatta diş kaşıyıcı olarak da kullanılabiliyordu.

Geliştirdiği silikon kaşık fikri büyük ilgi görünce, ABD’de yayınlanan girişimcilik programı “Shark Tank”e katılan Cassidy, jüri üyelerini etkileyerek yatırım almayı başardı. Bu başarı, onu “The Baby Toon” adlı şirketi kurmaya yöneltti.

HER YIL 1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE GELİR

Kurulan şirket, ürünlerini çevrim içi satış platformları ve perakende mağazalar aracılığıyla hızla geniş kitlelere ulaştırdı. Kısa sürede her yıl 1 milyon doların üzerinde gelir elde eden “The Baby Toon”, hem çocukların güvenliğini sağlama konusuna hem de girişimcilik ruhuna örnek teşkil eden bir başarı hikayesi haline geldi.