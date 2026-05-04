İl Genel Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu bugün gerçekleştirildi.

Başkan Duran Bıyık başkanlığında toplanan mecliste, çalışma programına ilişkin bir konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Veli Uysal, Aralık ayında onaylanması gereken çalışma programının 5 aydır onaylanmadığına dikkat çekerek; “Eğer yatırım programımız zamanında onaylanmış olsaydı, bugün hem daha az maliyetle iş yapacak hem de çok daha fazla hizmet üretebilecektik.” dedi

Çalışma programının onaylanmasının gecikmesiyle İl Özel İdare’nin hem maddi kayba hem de hizmet aksamasına neden olduğunu ifade eden Uysal; “2025 yılı Aralık ayında onaylanması gereken çalışma programımızı, 2026 yılının Mayıs ayına gelmiş olmamıza rağmen hâlâ onaylayamadık ne yazık ki. Bu gecikme artık teknik bir mesele olmaktan çıkmış, doğrudan maddi kayba hizmet aksamasına dönüşmüştür. Hepimizin bildiği üzere, özellikle son dönemde yaşanan yüzde 30-40 seviyesindeki maliyet artışları, zamanında yapılamayan ihaleler nedeniyle bütçemize ciddi yük getirmiştir. Eğer yatırım programımız zamanında onaylanmış olsaydı, bugün hem daha az maliyetle iş yapacak hem de çok daha fazla hizmet üretebilecektik. Ancak gelinen noktada sadece maliyet artışıyla karşı karşıya değiliz. Geciken program nedeniyle bugün onaylansa dahi bir çok yatırımın yıl içerisinde tamamlanamayacağı açıkça ifade edilmektedir. Bu da demektir ki; vatandaşımızın beklediği hizmetler gecikecek, ihtiyaçlar ötelenmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu

Çalışma programının siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini belirten Uysal;

“Bu gecikmenin sebebi teknik yetersizlik midir yoksa meclis başkanlığı seçim sürecine endekslenmiş olması mıdır? Şimdi buradan açıkça sormak istiyorum;

“Eğer bu hafta da çalışma programı onaylanmazsa, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak olan Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimine mi endekslenecektir? Daha da önemlisi, Çalışma Programını kıymetli muhtarlarımızın üstünde Demokles'in kılıcı gibi baskı aracı olarak mı tutacaksınız? Eğer böyleyse, bu durum çok daha vahim bir tabloyu ortaya koymaktadır. Çünkü bu durumda, yatırım programı bir kez daha siyasi hesaplara kurban edilmiş olacaktır. Açıkça ifade etmek gerekir ki; hiçbir seçim, hiçbir makam, kamu zararının ve vatandaşın mağduriyetinin önüne geçemez, geçmemelidir. Burada oluşan zarar sadece rakamlardan ibaret değildir. Bu zarar; yapılmayan yoldur, geciken yatırımdır, hizmet bekleyen vatandaşın mağduriyetidir. Bizler burada kişisel ya da siyasi hesaplar için değil, milletin hakkını, hukukunu ve alın terini korumak için bulunuyoruz. Bu nedenle çağrımız nettir; Çalışma programı daha fazla geciktirilmeden derhal onaylanmalı. Meclis asli görevine dönmeli ve kamu yararı her şeyin üzerinde tutulmalıdır. Aksi halde oluşacak her gecikmenin, her zararın sorumluluğu da açık ve nettir. Bizler bu sürecin takipçisi olmaya, kamu zararının karşısında durmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı