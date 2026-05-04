Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, uluslararası bir markanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine tepki gösterdi.

Reklamda evcil hayvanın “çocuk” olarak sunulması tepki gösteren İsmail Şanal, “Son günlerde bir beyaz eşya markasının sözde “Anneler Günü” münasebetiyle yayınladığı reklam filminde; bir kadının bir hayvana “oğluşum” diyerek kendisini onun “annesi” olarak lanse etmesi, toplumumuzun en kutsal değerlerinden biri olan annelik makamına yönelik ağır bir hakaret ve kültürel bir suikasttır. Diyanet-Sen olarak, fıtrata aykırı olan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve toplumsal yapımızı yozlaştırmayı hedefleyen bu reklam içeriğini şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Diyanet-Sen olarak RTÜK’ü bu tür yayınlara karşı göreve davet ettiklerini ifade eden Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İNSAN YAVRUSU İNSANDIR, KEDİ KÖPEK İNSANIN YERİNE KONULAMAZ

“Yüce Dinimiz İslam’da ve binlerce yıllık köklü kültürümüzde annelik; fedakârlığın, şefkatin ve neslin devamının teminatı olan müstesna bir makamdır. Peygamber Efendimiz’in (SAV) “Cennet, annelerin ayakları altındadır” müjdesiyle yüceltilen bu unvanın, bir hayvan sevgisiyle eş tutulması, hatta bir hayvan üzerinden “annelik” güzellemesi yapılması kelimenin tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Bilinmelidir ki; hayvanlara merhamet etmek inancımızın bir gereğidir; ancak hayvanı insanlaştırmak, onu bir evlat yerine koyarak “aile” kavramına dahil etmek hem fıtrata hem de medeniyet değerlerimize aykırı bir sapmadır.

AİLE KURUMUNA YÖNELİK ALGI OPERASYONLARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Aile Yılı” vurgusunu yaptığı, güçlü aile yapısının korunması için devlet ve millet el ele verdiğimiz bir dönemde; küresel sermayenin eliyle “çocuksuz aile” veya “hayvanı çocuk yerine koyan sapkın modelin” dayatılması masum bir reklam tercihi değildir. Bu, modernlik maskesi altında toplumun yapı taşı olan aileyi çökertme, nesli kurutma ve manevi değerlerimizin içini boşaltma projesidir. Annelik onurunun bu denli ayaklar altına alınması kamu vicdanını derinden yaralamıştır.

RTÜK VE İLGİLİ BAKANLIKLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Diyanet-Sen olarak yetkililere açık çağrımızdır:

RTÜK, toplumun milli ve manevi değerlerini hiçe sayan, aile kurumunu aşağılayan ve annelik kavramını yozlaştıran bu tür yayınlara karşı ivedilikle en ağır yaptırımları uygulamalıdır.

Toplumdan gelen tepkiler üzerine reklam filmi kaldırılmıştır, ancak RTÜK bu konularda daha dikkatli olmalıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileyi ve anneyi koruma sorumluluğu çerçevesinde bu tür algı operasyonlarına karşı yasal ve idari süreçleri başlatmalıdır.

Milletimizin inancında, kültüründe ve değer dünyasında karşılığı olmayan bu tür “ithal” hayat tarzı dayatmalarını kabul etmiyoruz. İlgili markayı, Türk toplumunun hassasiyetlerine saygı duymaya, yaptığı bu yanlıştan dolayı aziz milletimizden ve tüm annelerden özür dilemeye davet ediyoruz.

Diyanet-Sen, dün olduğu gibi bugün de ailemizi, neslimizi ve mukaddes değerlerimizi hedef alan her türlü ifsat hareketinin karşısında, kale gibi durmaya devam edecektir.”