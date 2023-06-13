Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Çoksesli Korosu, 25. Türkiye Korolar Şenliği’nden ödülle döndü.

Başarılı performansından dolayı değerlendirme kurulunun büyük beğenisini kazanan Müzik Bölümü Çoksesli Korosu, jüri tarafından Sahne Hâkimiyeti, Koro Disiplini ve Estetik Görüntü ödülüne layık görüldü.

Müzik Bölümü Çoksesli Korosu, 25. Türkiye Korolar Şenliği’nde ülkenin farklı noktalarından katılım sağlayan korolarla aynı platformda buluşarak koro edebiyatının en seçkin eserlerini başarılarıyla seslendirdi.

Öğr. Gör. Ceren Uygun Oğhan yönetimindeki koro sırasıyla geleneksel Fin halk şarkısı “On Suuri Sun Rantas Autius”, Peru halk şarkısı “Hanacpachap”, Fransız halk şarkısı “Tourdion” ile günümüz bestecilerinden Eric Whitacre’a ait “The Seal Lullaby” ve ülkemiz bestecilerinden Adnan Atalay’a ait “Ağacın Türküsü” gibi ulusal ve uluslararası bestecilerin eserlerini seslendirdi. Koro, son olarak İleri Marşı ile final yaparak izleyicilerden tam not aldı. Ayrıca koroya piyanosuyla öğretim elemanlarımızdan Akanda Doğan eşlik etti. (Haber Merkezi)