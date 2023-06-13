Mazlumlar için yola çıkan İHH, bu yılki kurban bedelini yurtiçi ve yurtdışı için 3.700 TL olarak açıkladı.

Çorum İHH, hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ‘Kurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir’ sloganıyla Türkiye ile birlikte 48 ülkeye yola çıkacak.

Kurban organizasyonuna ilişkin İHH’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki kurban organizasyonunu ‘Kurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir’ sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 48 ülkeye gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. 1993 yılında bir grup hayırseverin çalışmalarıyla Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 30 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat olarak 3.700 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda Türkiye ile birlikte 65 bin 775 hisse kurbandan 2 milyon 630 bin ihtiyaç sahibine ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 48 ülkede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle İHH ekipleri, kendilerini bekleyen ihtiyaç sahibi kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA MUHTAÇLARA ULAŞILACAK

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacak. İHH, yurt içinde İnsani Yardım Dernekleri ile yurt dışında ise temsilcilik ve partner kurumlarıyla birlikte çalışmaları gerçekleştirecek.Gidilecek ülkelerde kimi ekipler uzun süren uçak yolculukları yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri ülkelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

21. YÜZYILIN TEBLİĞ METODU ‘KURBAN’

İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. İHH, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

YURT İÇİ VE KRİZ BÖLGELERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kamplarına, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgelerine, yaşlılara, kimsesizlere, dullara, yetimhanelere ve okullara verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak. Yurt içindeki muhtaçlar ayrıca önem gösterilecek.

KURBAN BAĞIŞLARINIZ İÇİN:

Tüm hayırseverler Saat Kulesi PTT yanındaki standımıza bekleriz. Yine Üçtutlar Mh Murat Evler 6. Sokak numara 12 adresindeki Çorum İHH Ofisimize gelerek ya da 0 364 224 26 20 numaralı telefondan bizleri arayarak bilgi alabilirsiniz. Bağış yaparak ihtiyaç sahiplerine kurban ulaştırmak isteyen hayırseverler aşağıdaki banka hesaplarıyla bağışlarını ulaştırabilirler. Açıklama kısmına KURBAN yazıp “İsim Soyisim” ve “Telefon Numarası” eklemeyi unutmayınız.

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği.

Vakıf Katılım Çorum Şb. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01

Ziraat Bankası Çorum Şb. IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01.” (Haber Merkezi)