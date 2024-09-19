Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Biz, Anayasa’nın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4'üncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Bedii Onan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez dördüncü maddesi hakkındaki sözlerini hadsiz ve maksatlı olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin varlığı, dirliği için yüksek duyarlılık sahibi vatandaşlar olarak T.C. Anayasasının ilk dört maddesinin her daim kalıcılığından ve korunmasından yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Değiştirilmesini istediği maddelerin asla değiştirilemeyeceğini ‘’Zekeriya’ya anlatır gibi ‘’ benzer niyet taşıyanlara anlatmayı görev biliyoruz.

T.C. Anayasasının birinci maddesini kameraya bakarak Zekeriya’ya anlatıyoruz. Birinci maddede Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu yazar. Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. Anladın mı Zekeriya?

T.C. Anayasasının ikinci maddesini kameraya bakarak Zekeriya’ya ikinci fasılda anlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anladın mı Zekeriya?

T.C. Anayasasının üçüncü maddesini kameraya bakarak Zekeriya’ya üçüncü fasılda anlatıyoruz. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır. Anladın mı Zekeriya?

T.C. Anayasasının dördüncü maddesini kameraya bakarak Zekeriya’ya dördüncü fasılda anlatıyoruz. Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Anladın mı Zekeriya?

Biz T.C. Anayasasının bahsi geçen maddelerinin her daim var olacağını söylüyoruz. Değil kameraya bakmak, herkese ilk dört maddenin yanında olacağımızı ve sahip çıkacağımızı ‘’Zekeriya’ya anlatır gibi ‘’ anlatıyoruz. Cevabımızı Zekeriya’nın anlayacağı şekilde söyledik. Gerisi Zekeriya’ya kalmış.

Biz bu tür davranışların farklı sürümünü 1991 milletvekili genel seçimlerinden sonra da görmüştük. SHP’nin üzerinden meclise taşınan bir kesim TBMM de gösteri yapmaya cüret etmişti.

Bir siyasetçi ile el ele tutuşmak, yan yana olmak Zekeriya’ya ‘’T.C. Anayasasının dördüncü maddesi olmasın.’’ cümlesini kurma cesareti veriyorsa, bu söze karşılık, büyük lokma yemenin, büyük söz söylemekten daha kolay olduğunu anlatmak isteriz. Ey Zekeriya; Başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme. Kimseye de ‘Ahmak’ kelimesi ile hitap etme. Aklından hiç çıkmasın. Türk Milleti Büyük bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir.

Ey Zekeriya; şimdi yazdıklarımı en kısa zamanda öğren ve tavsiyemdir, sürekli ‘tabi’ ol. Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır. Ne Mutlu Türk’üm diyene.”