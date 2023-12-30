Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde M.G. yönetimindeki kamyon, yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralandı.
Sivas'ta seyir halindeki bir kamyonun 2. kattaki evin duvarına çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
YOL KENARINDAKİ EVİN DUVARINA GİRDİ
Koyulhisar ilçesinde M.G. yönetimindeki kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkiinde yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.