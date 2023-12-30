Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde M.G. yönetimindeki kamyon, yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralandı.

Göçük altında kalan işçi kurtarıldı Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Sivas'ta seyir halindeki bir kamyonun 2. kattaki evin duvarına çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

YOL KENARINDAKİ EVİN DUVARINA GİRDİ

Koyulhisar ilçesinde M.G. yönetimindeki kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkiinde yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.