AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi/Sosyolog Hüseyin Çalışkan, sağlıklı yaşam projelerini açıkladı.

İşte o projeler:

1- ÇORUM AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU A.S.K.F.

Bana göre Amatör Spor Kulüpleri Federasyon'larının misyon ve vizyonu, Geleceklerinin emanetçisi olduğumuz gençlerimizin enerjilerini spora kanalize etmek.

Toplumun her kademesindeki gençlere ulaşarak, spor sayesinde toplumsal kademeleri eşitlemek.

Gençlerimizin spor branşlarına olan yeteneklerini erken keşfetmek ve bu yönde gelişmesini sağlayarak, ülkemizi temsil edecek başarılara imza atmalarına imkan vermek ve katkı sunmak.

Gençlerimizin zihnen ve bedenen sağlıklı olması ile hayatlarının yeni başlangıç dönemlerine bu kıymetlerle başlamalarını desteklemek ve sağlamak.

Spor sayesinde gençlerimizin hem özgüven duygularını arttırmak, hem de "ben" den "bize" transferlerini gerçekleştirmek.

Uluslararası müsabakalarda, Milli Forma ile Bayrağımızı göndere çektirmiş ve İstiklal Marşımızı okutabilme heveslerini, hayallerini ve heyecanlarını canlı tutmak ile gerçekleştirmeleri için yolları önündeki engelleri kaldırmak.

Çorum Belediye Başkanlığı nasip olursa; spor kültürünün yaygınlaştırılmasında, halkımızı bilinçlendirecek projelerin yapılması, yapılacak bu projelerde spor dallarının çeşitlendirilmesi, bu spor dallarında başarılı olmuş gençlerimizin Rol Model olarak, bu spor dallarına ilgi duyan gençlerimizle buluşturulması, özellikle genç kızlarımızın ve kadınlarımızın bu spor dallarında sayısal çoğunluğunun elde edilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapılacaktır.

Şehrin sportif tesis ihtiyacı, başta Üniversitemiz ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olmak üzere, sporun paydaşları ile yapılacak istişare ve çalıştaylar da belirlenecek ve tesisleşme ortak akılla planlanıp gerçekleştirilecektir.

Spor tesisleri bir yaşam alanı olarak planlanacak ve sporu bir kültür haline getirmek için, sportif faaliyetlerle kültürel faaliyetlerin entegrasyonu konusunda da projeler geliştirilecektir.

Spor tesislerine ulaşım kolaylaştırılacak ve imkanlar dahilinde özel servis tahsis edilecektir.

Amatör spor kulüplerine yönelik malzeme desteği her yıl gerçekçi oranda artırılarak kulüplerimiz desteklenecektir. Mahalle bazlı kulüpleşme ile eski mahalle kültürünün yaşatılması, milli ve manevi değerlerimizin sporun birleştirici tarafı ile yeni nesillere aktarılması için çalışılacaktır.

Şehrimizde sporun çeşitlendirilmesi, gençlerimizin ilgi ve beceri alanlarındaki spor dallarına alt yapı, imkan ve fırsat olarak gereken desteğin verilmesi, bu tesis ve alanların mahallelerimize yayılması önceliklerimiz arasındadır.

Farklı branşlarda, şehrimizin önce bölgesel liglerde, ardından da ulusal liglerde takım sporlarında da temsili için işbirlikleri geliştirilecektir.

2- ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ SPOR BRANŞLARI

Futbolda Çorum FK nün elde etmiş olduğu ve gururlandığımız başarının kalıcı olması, bir üst lige çıkma anlamında devamının sağlanması ile alt yapıya özel önem ve destek vererek, Çorum'lu gençlerimizin başarılar elde etmesi en büyük arzumuz olup, belediye olarak desteğimiz baki ve daim olacaktır.

Güreş sporunda, şehrimizin gençleri uzun yıllar öncesinden günümüze kadar, uluslararası başarılar elde etmiş ve İnşaallah etmeye de devam edeceklerdir. Bu başarıların belediye olarak desteğimizle katlanarak devam etmesi de en büyük arzumuzdur.

Çeşitlendirilmiş spor dalları için, ilçeler ve mahalleler bazında kurulmuş ve ihtiyaç varsa kurulacak amatör spor kulüpleri ile il bazında oluşturulacak liglerle müsabakalar düzenlenmesi sağlanacak, profesyonel spor dallarına bu alt yapılardan sporcu yetiştirilmesi ile gençlerimize imkan ve fırsat sağlanmış olacaktır.

Son yıllarda Voleybol, Basketbol, Okçuluk, Boks... vb gibi spor dalları da ülkemizin yükselen değil, yükselmiş ve zirveye yerleşmiş yıldızlarındandır. Gerek bu branşlar gerekse de sporun diğer dalları için, alt yapı ve tesis çalışmaları arttırılacaktır.

Özellikle bireysel sporlardan olan; okçuluk, jimnastik, masa tenisi (bu branşta eskiden beri şehir olarak çok iyi bir durumdayız), tenis, bisiklet, atletizm...vb gibi branşlara ilgiyi arttırmak, bu spor branşları için alt yapıyı hazırlamak ve A.S.K.F ile birlikte müsabakalar organize etmek için gerekli desteği verecek birlikte çalışmalar yapacağız."