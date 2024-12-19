Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir beraberindeki heyetle birlikte gece Sungurlu Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, beraberinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte Sungurlu Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti.

Heyet, çalışanları denetlerken hastalarla da sohbet ederek yakından ilgilendiler.