İddialara göre kaza Yeşilçatma Mahallesi, Ömer Derindere Bulvarı D-100-E-80 Karayolu üzerinde meydana geldi.

24 yaşındaki Emirhan E.'nin kullandığı motosiklet, 71 yaşındaki Hikmet T.’nin idaresindeki 67 ACN 226 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu ve ağır yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Emirhan E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Durumu kritik olan genç sürücü, önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne ardından Çorum’a sevk edildi.

Emirhan E., buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, yaralı motosiklet sürücüsü Emirhan E.’nin durumu ciddiyetini koruyor. Kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.