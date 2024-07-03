Çorum FK'nin önceki gün satışa çıkan kombine biletlerden ilk 24 saat içinde 235 adet satıldı.

Kulüp tarafindan önceki gün pasolig üzerinden satışa çıkarılan kombineler arasında en fazla ilgi ViP A ve D bloklarına oldu.

Bu iki tribünde 24 saat içinde 186 bilet satılırken maraton tribününden 27 adet, kale arkasından 17 adet Özel ViP B tribününden ise 5 adet satıldı.

Kombine biletlerde Özel VİP B tribünü 15 bin lira, ViP A ve D tribün biletleri 5000 lira, kapalı sol tribün 3500 lira, maraton tribün 25000 lira kuzey kale arkası ise 1500 liradan satışa sunuldu.