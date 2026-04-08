Arca Çorum FK, Bodrum maçına Mame Thiam'ın kaçırdığı penaltı damga vurdu.
Devre arasında Eyüpspor'dan transfer edilen Thiam, Çorum FK formasıyla 13 maçta 8 gol attı.
Attığı 8 golün 7'sini penaltıdan atan Thiam, dün Bodrum maçında sonradan oyuna girdi.
Maçın 81.dakikasında Burak Çoban'ın ceza sahası içinde yere düşürülmesiyle karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda önce topun başına Fredy geçti sonra Thiam 'bana bırak' deyince uzaklaştı.
Çorum FK formasıyla 7 penaltı atışını da gole çeviren Senagalli, tezahüratlar eşliğinde dün penaltı atışını kullanmaya gitti ama penaltı atışından yararlanamadı.
İlk kez penaltı kaçıran Thiam, Çorumspor taraftarlarını üzdü.