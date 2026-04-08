Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Bodrum FK ile oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'​​​​​​Galip gelmemiz gereken maçta; 82. dakikada penaltı kaçırarak rakibe birnevi 1 puan hediye ettik.' diyen Dere, takımda bireysel hataların göze çarptığı, konsantrasyon eksikliğinin gözle görülür şekilde hissedildiğini söyledi.

Burak Çoban'ın üst düzey performansının galibiyet için yeterli olmadığını aktaran Dere; "Play-Off'tayız. Bu psikolojiye alışmalı, Play-Off'a iyi hazırlanmalı, sistemli, galibiyeti isteyen, golü kovalayan ve fırsatları değerlendirebilen bir takım olmak için çok çalışmalıyız. Biz büyük ve güçlü bir camiayız. Tribündeki ruhu sahada da görecek; Süper Lig için yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Hafta içi, bu soğuk havada tribünleri tıklım tıklım dolduran muhteşem taraftarımıza sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı