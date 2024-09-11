İlköğretim Haftası kutlama programı Bahçelievler İlkokulu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “İlköğretim Haftası’nda bir araya gelmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının hoşgörü, sevgi ve dayanışma içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, eğitim camiası ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bu yıl İl genelinde örgün eğitim kurumlarında 86 bin 187 öğrencinin 512 okulda eğitim-öğretim göreceğini ve 7 bin 336 öğretmenin ise çocukların çok daha kaliteli ve verimli bir eğitim alabilmesi için görev yapacağını kaydeden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı,

“Sevgili öğrencilerimiz; bilgi ve becerilerinizi geliştireceğiniz, yeni arkadaşlıklar kuracağınız, hayallerinize bir adım daha yaklaşacağınız bir eğitim yılına adım attınız. Okulunuz, sadece ders çalıştığınız bir yer değil, aynı zamanda yaşamınızın önemli bir parçası, sosyal ve duygusal gelişiminizin de merkezi olacak. Sizler, bu sıralarda öğrendiklerinizle ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacaksınız. Kendinize olan güveninizi hiç kaybetmeden, azimle çalışmanızı ve öğrenmeye olan merakınızı canlı tutmanızı diliyorum. Okul sürecinde derslerinizin yanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenmenizi ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Değerli öğretmenlerimiz; sizler, çocuklarımızı sadece bilgiyle donatan değil öğrencilerimizin hayatına dokunan, onları hayata hazırlayan ve onların geleceğini toplumsal değerlerimizle şekillendiren kıymetli birer rehbersiniz. Her bir çocuğun içinde saklı olan potansiyeli ortaya çıkarmak, onları hem akademik hem de ahlaki açıdan en iyi şekilde yetiştirmek sizin ellerinizde. Bu kutsal görevi yerine getirirken gösterdiğiniz sabır, sevgi ve özveri için sizlere teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında da aynı kararlılıkla, öğrencilerimizin aydınlık bir geleceğe yürümeleri için elinizden geleni yapacağınıza olan inancım tamdır” dedi.

Konuşmasında velilere de seslenen Vali Dağlı, “Çocuklarınızın eğitim yolculuğunda onların en büyük destekçileri sizlersiniz. Onların yanında olmanız, başarısızlıklarında cesaretlendirmeniz ve başarılarını paylaşıp takdir etmeniz, onların motivasyonunu ve özgüvenini artıracaktır. Eğitimin bir parçası olarak bizlerle iş birliği içinde olmanız, çocuklarımızın gelişimi için çok önemlidir. Hep birlikte, el ele vererek çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için çalışacağız. Bizler de öğrencilerimizin eğitimlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Çocuklarımızın okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmış ve çeşitli planlamalar yapılmıştır. Alınan tedbirler ve yapılan planlamalar eğitim dönemi boyunca titizlikle icra edilecektir. Bu tedbirlerin yanı sıra derslik sayılarının arttırılması, okullardaki eksikliklerin giderilmesi ile birlikte Çorum’un eğitimdeki başarı seviyesinin daha da yükselmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı gelişen ve değişen dünya ile birlikte teknolojiye hâkim, bilime yön veren, aynı zamanda da milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada okullarda teknolojik tasarım atölyesi ve dijital kodlama sınıflarının bulunmasını çok önemsiyoruz. Okullarımızda bu sınıfların sayılarının daha da arttırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte tüm okullarımızda zekâ ve akıl oyunları eğitimi verilmektedir. Tüm gayemiz, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyerek; çocuklarımıza güvenli ve huzurlu bir okul ortamında kaliteli eğitim sunarak onları geleceğe hazırlamaktır. Bunun için tüm kurumlarımızla, Oda ve STK’larımızla, muhtarlarımızla işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve eğitim şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum. İlköğretim Haftası’nı kutluyor, hepimizin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak bir yıl olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler yaptılar. Program, Vali Dağlı ve diğer protokol üyelerinin sınıfları ziyaret edip öğrencilere hediyeler vermesinin ardından sona erdi.